Хоккей - обозрение

Российские хоккеисты набрали в НХЛ 14 очков за один день

Сегодня, 12:30 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

В ночь на 23 ноября в Национальной хоккейной лиге состоялись 12 матчей. 10 российских хоккеистов набрали 14 очков за этот игровой день.

Никита Кучеров забил 10-ю шайбу в сезоне и не смог доиграть матч из-за травмы.

Владислав Гавриков и Артемий Панарин отличились по разу в игре с «Ютой», но «Рейнджерс» проиграли четвертый матч подряд.

Матвей Мичков забил на 12-й минуте поединка с «Нью-Джерси», затем его партнеры в течение 26 секунд еще дважды поражали ворота Джейка Аллена.

Очки российских хоккеистов:

Никита Кучеров («Тампа-Бэй») 1+2;

Владислав Гавриков («Рейнджерс») 1+1;

Матвей Мичков («Филадельфия») 1+0;

Василий Подколзин («Эдмонтон») 1+0;

Евгений Малкин («Питтсбург») 1+0;

Артемий Панарин («Рейнджерс») 1+0;

Иван Демидов («Монреаль») 0+2;

Павел Бучневич («Сент-Луис») 0+1;

Иван Барбашев («Вегас») 0+1;

Иван Проворов («Коламбус») 0+1.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


ТАСС добавил Панарину лишние 10 очков за карьеру в НХЛ
Российские хоккеисты набрали в НХЛ 14 очков за один день
Расписание КХЛ 23 ноября: «Шанхайские Драконы » — «Ак Барс» и другие матчи
Мичков повздорил с Грицюком в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть на выезде «Флориду»
«Филадельфия» забросила три шайбы за 26 секунд, первую забил Мичков
Голы Панарина и Гаврикова не помогли «Рейнджерс» обыграть «Юту»
Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Сиэтл»
Никита Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»
Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон», Овечкин — без очков


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru