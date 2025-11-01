Российские хоккеисты набрали в НХЛ 14 очков за один день

В ночь на 23 ноября в Национальной хоккейной лиге состоялись 12 матчей. 10 российских хоккеистов набрали 14 очков за этот игровой день.
Никита Кучеров забил 10-ю шайбу в сезоне и не смог доиграть матч из-за травмы.
Владислав Гавриков и Артемий Панарин отличились по разу в игре с «Ютой», но «Рейнджерс» проиграли четвертый матч подряд.
Матвей Мичков забил на 12-й минуте поединка с «Нью-Джерси», затем его партнеры в течение 26 секунд еще дважды поражали ворота Джейка Аллена.
Очки российских хоккеистов:
Никита Кучеров («Тампа-Бэй») 1+2;
Владислав Гавриков («Рейнджерс») 1+1;
Матвей Мичков («Филадельфия») 1+0;
Василий Подколзин («Эдмонтон») 1+0;
Евгений Малкин («Питтсбург») 1+0;
Артемий Панарин («Рейнджерс») 1+0;
Иван Демидов («Монреаль») 0+2;
Павел Бучневич («Сент-Луис») 0+1;
Иван Барбашев («Вегас») 0+1;
Иван Проворов («Коламбус») 0+1.