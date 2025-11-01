Хоккей - обозрение

ТАСС добавил Панарину лишние 10 очков за карьеру в НХЛ

Сегодня, 13:23 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Ютой», который завершился в ночь на 23 ноября, отметился заброшенной шайбой.

Панарин достиг отметки в 890 очков в регулярных чемпионатах. Всего за карьеру в НХЛ 34-летний форвард забил 308 шайб и отдал 582 результативные передачи.

Агентство ТАСС ошибочно приписало российскому игроку лишние 10 очков и опубликовало новость с заголовком «Панарин набрал 900-е очко в НХЛ».

Через несколько часов текст исправили, но новость успели растиражировать под своим авторством другие российские СМИ. Среди них не только «Российская газета» и «Взгляд», но и специализированные издания — «Чемпионат», «Советский спорт», Allhockey.ru и многие другие.

Фото: New York Post







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


ТАСС добавил Панарину лишние 10 очков за карьеру в НХЛ
Российские хоккеисты набрали в НХЛ 14 очков за один день
Расписание КХЛ 23 ноября: «Шанхайские Драконы » — «Ак Барс» и другие матчи
Мичков повздорил с Грицюком в матче «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
Шайба Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть на выезде «Флориду»
«Филадельфия» забросила три шайбы за 26 секунд, первую забил Мичков
Голы Панарина и Гаврикова не помогли «Рейнджерс» обыграть «Юту»
Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Сиэтл»
Никита Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»
Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон», Овечкин — без очков


Хоккей-обозрение 2007-2025 © daily@yandex.ru