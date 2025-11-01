ТАСС добавил Панарину лишние 10 очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Ютой», который завершился в ночь на 23 ноября, отметился заброшенной шайбой.

Панарин достиг отметки в 890 очков в регулярных чемпионатах. Всего за карьеру в НХЛ 34-летний форвард забил 308 шайб и отдал 582 результативные передачи.

Агентство ТАСС ошибочно приписало российскому игроку лишние 10 очков и опубликовало новость с заголовком «Панарин набрал 900-е очко в НХЛ».

Через несколько часов текст исправили, но новость успели растиражировать под своим авторством другие российские СМИ. Среди них не только «Российская газета» и «Взгляд», но и специализированные издания — «Чемпионат», «Советский спорт», Allhockey.ru и многие другие.