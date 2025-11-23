Хоккей - обозрение

«Трактор» расторг контракт с голкипером Крисом Дригером

«Трактор» расторг контракт с вратарем Крисом Дригером, сообщает официальный сайт КХЛ.

31-летний канадец в этом сезоне провел в составе челябинцев 23 игры, одержал восемь побед, отразил 89,7% бросков при коэффициенте надежности 3,05.

Дригер подписал контракт с клубом КХЛ в середине июня 2025 года. Соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.

Хоккеист был выбран на драфте в 2012 году «Оттавой Сенаторс», но большую часть карьеры провел в АХЛ. В главной заокеанской лиге голкипер сыграл 65 матчей, последней командой в НХЛ был «Сиэтл Кракен», за которую он выступал в сезоне 2021/2022.

