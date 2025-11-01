«Авангард» обыграл «Барыс», забросив три шайбы за 40 секунд

«Авангард» выиграл в гостях у «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей по две заброшенные шайбы записали на свой счет Василий Пономарев (2-я минута, 25) и Михаил Котляревский (25, 36). Пятая шайба на счету Михаила Гуляева (25). У хозяев отличились Алихан Омирбеков (39) и Макс Уиллман (58).

Во втором периоде омичи забросили три шайбы за 40 секунд и установили клубный рекорд скорострельности за время выступления в КХЛ.

«Авангард» продлил победную серию до четырех матчей и с 39 очками занимает второе место в Восточной конференции. «Барыс» с 27 очками идет восьмым на Востоке.