«Северсталь» возглавила турнирную таблицу Западной конференции

«Северсталь» обыграла в домашнем матче «Ладу» (2:0) и одержала пятую победу подряд. Череповецкие хоккеисты набрали 42 очка и возглавили Западную конференцию КХЛ.

Второе место на Западе занимает «Локомотив» (41 очко), на третьей строчке расположилось минское «Динамо» (41). Замыкает турнирную таблицу ХК «Сочи» (19).

На Востоке лидерство продолжает удерживать «Металлург» (48). В пятерке лидеров расположились «Ак Барс» (40), «Авангард» (39), «Автомобилист» (35) и «Нефтехимик» (31). На 12-м месте в конференции находится «Сибирь», в активе которой 21 очко.

Год назад 23 ноября в КХЛ лидировали «Локомотив» и «Трактор».

