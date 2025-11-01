«Каролина» проиграла «Баффало», Андрей Свечников провел 500-й матч в НХЛ

«Каролина» проиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Кибэнк-центра» завершилась со счетом 4:1.

В составе «Сэйбрз» шайбы забросили Алекс Так (6-я минута), Джек Куинн (24), Бек Маленстин (39) и Тейдж Томпсон (60). У проигравших отличился Шейн Гостисбер (15).

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников в своем 500-м матче в НХЛ провел на льду более 19 минут, сделал пять бросков по воротам Укко-Пекки Луукконена и завершил матч с показателем полезности «-2».

«Баффало» набрал 22 очка и ушел с последнего места в Восточной конференции. «Каролина» с 30 очками лидирует на Востоке.