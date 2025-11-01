Хоккей - обозрение

Сергей Зубов стал помощником Рафаэля Рише в «Тракторе»

Вчера, 09:59 Автор: Андрей Моисеев




Сергей Зубов

Сергей Зубов вошёл в тренерский штаб «Трактора». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Специалист будет отвечать в команде за действия в обороне и меньшинство

55-летний Зубов большую часть игровой карьеры провел в «Далласе». В качестве главного тренера работал в СКА, ХК «Сочи» и рижском «Динамо».

После отставки Бенуа Гру, исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» назначен Рафаэль Рише. Несколько дней назад в штаб команды вошел Евгений Корешков.

