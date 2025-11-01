Хоккей - обозрение

Радулов против Сикуры. Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»

Форма ХК Адмирал на дальневосточное дерби

В среду, 26 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Центральный поединок пройдет на «ВТБ Арене», где местное «Динамо» встретится с «Локомотивом» (19:30 мск).

Александр Радулов лидирует в команде по количеству шайб (15), передач (17) и очков (32). Канадский нападающий бело-голубых Дилан Сикура забил больше всех шайб (13) и занимает второе место в клубе по системе «гол+пас» (24), отставая на одно очко от лидера Джордана Уила.

Матч в Москве в конце октября завершился победой железнодорожников (3:2). Форвард Александр Волков в той игре сделал дубль и отдал результативный пас.

Третье в этом сезоне дальневосточное дерби пройдет во Владивостоке (12:30). В двух играх в Хабаровске «Амур» и «Адмирал» поделили очки.

«Трактор» сыграет с «Шанхайскими Драконами» (17:00). Челябинские хоккеисты еще ни разу не выиграли при новом тренере Рафаэле Рише. Сегодня штаб команды пополнился Сергеем Зубовым.

СКА отправится в гости к «Северстали» (19:30). Подопечные Андрея Козырева выиграли пять матчей подряд, армейцы имеют преимущество в играх в Череповце (22 победы и пять поражений).

