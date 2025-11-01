Хоккей - обозрение

Фарм-клуб «Сент-Луиса» отказался от услуг Милана Лучича

Милан Лучич

Нападающий Милан Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ. «Спрингфилд» расторг просмотровой контракт с хоккеистом, сообщает официальный сайт «Блюз».

Прошлый сезон форвард начал в составе «Бостона», провел четыре игры и выбыл до конца сезона из-за травмы.

В это межсезонье 37-летнего ветерана пригласили в тренировочный лагерь «Сент-Луиса», но из-за травмы он не смог принять участие в предсезонных матчах. В пяти играх за «Фэлконс» Лучич сделал одну передачу при полезности «-7».

Лучшие свои годы Лучич провел в составе «Брюинз», в 2011 году став сними обладателем Кубка Стэнли.

