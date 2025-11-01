Хоккей - обозрение

«Адмирал» второй раз подряд выиграл у «Амура» в дальневосточном дерби

Вчера, 15:32 Автор: Андрей Моисеев




Адмирал обыграл Амур в матче КХЛ

«Адмирал» одержал победу над «Амуром» в третьем матче дальневосточного дерби. Поединок во Владивостоке завершился со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Либор Шулак (6-я минута), Игорь Гераськин (27), Павел Шэн (42) и Никита Тертышный (44). У проигравших шайбу забросил Иван Мищенко (19).

Первый матч между командами в Хабаровске 2 ноября выиграли хозяева льда (3:2), вторая игра на «Платинум-Арене» завершилась победой гостей (5:2).

«Адмирал» догнал «Амур» в турнирной таблице Востока. После этого матча команды имеют в активе по 28 очков и занимают седьмое и восьмое места в конференции.

