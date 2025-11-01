Овечкин против Шайфли. «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом»

В ночь на 27 ноября 2025 года «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (03:00 мск).

«Кэпиталз» набрали 26 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Джетс» имеют в активе 24 балла и идут 11-ми на Западе.

«Вашингтон» выиграл у «Виннипега» 11 из 12 последних матчей на своем льду. Длительная победная серия завершилась в феврале этого года, когда «столичные» проиграли впервые с 2013 года.

Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак выбыл минимум на месяц из-за травмы колена, у «Кэпиталз» в строю все основные игроки.

Александр Овечкин в 23 матчах набрал 21 (10+11) очко занимает второе место по результативности в команде, уступая два балла Тому Уилсону. Лидер «Джетс» Марк Шайфли заработал 28 (11+17) очков.

Расписание других матчей игрового дня:

03:00 «Коламбус» – «Торонто», «Тампа-Бэй» –«Калгари», «Айлендерс» – «Бостон», «Флорида» – «Филадельфия», «Каролина» – «Рейнджерс», «Нью-Джерси» – «Сент-Луис», «Детройт» – «Нэшвилл», «Питтсбург» – «Баффало».

04:30 «Чикаго» – «Миннесота».

05:00 «Колорадо» – «Сан-Хосе».

05:30 «Юта» – «Монреаль».

06:00 «Анахайм» – «Ванкувер», «Вегас» – «Оттава», «Сиэтл» – «Даллас».