«Шанхайские Драконы» пропустили девять безответных шайб от «Трактора»

Трактор разгромил Шанхайских Драконов

«Трактор» разгромил на своем льду «Шанхайских Драконов» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 9:0.

В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин (8-я минута), Григорий Дронов (14), Джош Ливо (20), Джордан Гросс (22), Андрей Никонов (27), Егор Коршков (28), Виталий Кравцов (39) и Андрей Светлаков (43, 52).

Челябинские хоккеисты одержали самую крупную победу в Континентальной хоккейной лиге и первую после прихода на тренерский мостик Рафаэля Рише.

«Трактор» набрал 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» идут седьмыми на Западе.

В этом сезоне вторая команда пропускает за игру девять шайб. Столько же 19 октября «Металлург» забил в ворота «Нефтехимика» (9:6).

Самый популярный счет в этом сезоне — 3:2. 33 раза команды завершали матчи с таким результатом (10,1%).

