Овечкин забросил 908-ю шайбу, «Вашингтон» обыграл «Виннипег»

Сегодня, 08:02




Александр Овечкин забросил 908-ю шайбу за карьеру в НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забили Джон Карлсон (7-я минута), Джейкоб Чикран (15), Александр Овечкин (26) и Коннор Макмайкл (46). У проигравших отличились Габриэль Виларди (20), Габриэль Виларди (22) и Марк Шайфли (56).

Овечкин забросил 908-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Хоккеист провел на льду более 17 минут, сделал три броска по воротам Эрика Комри и был признан первой звездой матча.

«Вашингтон» набрал 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Виннипега» 24 очка и 12-е место на Западе.

