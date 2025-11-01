Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари»

«Тампа» выиграла у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хагель (1-я минута), Шарль-Эдуар Д'Астус (2), Земгус Гиргенсонс (6), Деклэн Карлайл (11) и Никита Кучеров (55). Единственную шайбу гости забили в меньшинстве, на 42-й минуте отличился Джоэль Фараби.

Никита Кучеров провел на льду более 17 минут, сделал три броска по воротам соперника и завершил игру с показателем полезности «+1».

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой поединка.

«Тампа» набрала 30 очков и занимает второе место в Восточной конференции. «Калгари» с 19 очками идет 15-м на Западе.