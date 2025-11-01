Хоккей - обозрение

Шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу над «Чикаго»

Сегодня, 09:11 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

«Миннесота» выиграла в гостях у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в «Юнайтед-центре» завершился со счетом 4:3.

В составе победителей в основное время отличились Брок Фэйбер (40-я минута), Нико Штурм (43) и Мэтт Болди (51). Победную шайбу на второй минуте овертайма забил Кирилл Капризов с передачи Мэтта Болди. У проигравших точные броски на счету Джейсона Дикинсона (26), Коннора Бедарда (33) и Артёма Левшунова (46).

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду почти 25 минут, сделал два броска по воротам Спенсера Найта и был признан первой звездой матча.

Белорусский защитник «Блэкхоукс» Артём Левшунов забросил свою дебютную шайбу в НХЛ.

«Миннесота» одержала шестую победу подряд и с 30 очками занимает третье место в Западной конференции. «Чикаго» отстает на пять баллов и идет девятым на Западе.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Трачёв против Окулова. «Металлург» сыграет с «Авангардом»
Шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу над «Чикаго»
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари»
Овечкин забросил 908-ю шайбу, «Вашингтон» обыграл «Виннипег»
«Шанхайские Драконы» пропустили девять безответных шайб от «Трактора»
Овечкин против Шайфли. «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом»
«Адмирал» второй раз подряд выиграл у «Амура» в дальневосточном дерби
Фарм-клуб «Сент-Луиса» отказался от услуг Милана Лучича
Радулов против Сикуры. Московское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»
Сергей Зубов стал помощником Рафаэля Рише в «Тракторе»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты