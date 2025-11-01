Шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу над «Чикаго»

«Миннесота» выиграла в гостях у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в «Юнайтед-центре» завершился со счетом 4:3.

В составе победителей в основное время отличились Брок Фэйбер (40-я минута), Нико Штурм (43) и Мэтт Болди (51). Победную шайбу на второй минуте овертайма забил Кирилл Капризов с передачи Мэтта Болди. У проигравших точные броски на счету Джейсона Дикинсона (26), Коннора Бедарда (33) и Артёма Левшунова (46).

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду почти 25 минут, сделал два броска по воротам Спенсера Найта и был признан первой звездой матча.

Белорусский защитник «Блэкхоукс» Артём Левшунов забросил свою дебютную шайбу в НХЛ.

«Миннесота» одержала шестую победу подряд и с 30 очками занимает третье место в Западной конференции. «Чикаго» отстает на пять баллов и идет девятым на Западе.