Трачёв против Окулова. «Металлург» сыграет с «Авангардом»

В четверг, 27 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. Центральный поединок пройдет в «Арене-Металлург», где «Магнитка» встретится с «Авангардом» (17:00 мск).

Матч в Магнитогорске 12 октября завершился победой гостей со счетом 5:1. Спустя две недели в Омске подопечные Андрея Разина взяли реванш (4:1).

Владимир Ткачёв набрал 40 (8+32) очков и лидирует в гонке бомбардиров. Роман Канцеров забросил 19 шайб и возглавляет список лучших снайперов чемпионата. Нападающий омского клуба Константин Окулов набрал 32 (11+21) очка и занимает первое место в клубе по системе «гол+пас».

«Салават Юлаев» сыграет с «Барысом» (17:00). Команды занимают места вне пределов кубковой восьмёрки, но лидируют в КХЛ по игре в меньшинстве. В двух играх в Астане в ноябре клубы поделили очки.

ЦСКА примет на свом льду «Ладу» (19:30). Армейцы выиграли 8 из 11 домашних матчей у «Лады» и первую встречу между командами в Москве (7:2).

«Спартак» встретится с «Автомобилистом» (19:30). Красно-белые увезли из Екатеринбурга в сентябре одно очко (4:5Б).