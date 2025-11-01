Хоккей - обозрение

Одноклубник Овечкина — главный претендент на «Везина Трофи»

Вчера, 15:55 Автор: Андрей Моисеев




Логан Томпсон, Вашингтон Кэпиталз

Официальный сайт НХЛ опросил 16 экспертов и назвал главных претендентов на «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из опрошенных назвал пять голкиперов, очки считались по схеме 5-4-3-2-1.

Логан Томпсон из «Вашингтона» набрал 67 баллов и возглавил список претендентов на трофей. Половина принявших участие в опросе поставили его на первое место. 28-летний канадец одержал 9 побед в 16 матчах с коэффициентом надежности 2,16.

Шесть экспертов назвали лучшим Скотта Уэджвуда из «Колорадо» (51 очко). На третьем месте в списке расположился Коннор Хеллебайк из «Виннипега» (50 баллов, одно первое место). Голкипер «Джетс» еще месяц будет восстанавливаться после травмы, но многие надеются, что он вернется на свой прежний уровень.

Спенсер Найт из «Чикаго» замыкает четверку основных претендентов на награду (38 очков, одно первое место).

Фото: sportsnet.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Спартак» обыграл «Автомобилист», Ружичка сделал четвертый дубль в КХЛ
Вратарь «Авангарда» Серебряков сделал 59 сейвов и почти повторил рекорд КХЛ
Дубли Ремпала и Броссо помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Барыс»
«Металлург» проиграл «Авангарду» второй матч в Магнитогорске
Одноклубник Овечкина — главный претендент на «Везина Трофи»
Трачёв против Окулова. «Металлург» сыграет с «Авангардом»
Шайба Капризова принесла «Миннесоте» победу над «Чикаго»
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари»
Овечкин забросил 908-ю шайбу, «Вашингтон» обыграл «Виннипег»
«Шанхайские Драконы» пропустили девять безответных шайб от «Трактора»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты