Одноклубник Овечкина — главный претендент на «Везина Трофи»

Официальный сайт НХЛ опросил 16 экспертов и назвал главных претендентов на «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из опрошенных назвал пять голкиперов, очки считались по схеме 5-4-3-2-1.

Логан Томпсон из «Вашингтона» набрал 67 баллов и возглавил список претендентов на трофей. Половина принявших участие в опросе поставили его на первое место. 28-летний канадец одержал 9 побед в 16 матчах с коэффициентом надежности 2,16.

Шесть экспертов назвали лучшим Скотта Уэджвуда из «Колорадо» (51 очко). На третьем месте в списке расположился Коннор Хеллебайк из «Виннипега» (50 баллов, одно первое место). Голкипер «Джетс» еще месяц будет восстанавливаться после травмы, но многие надеются, что он вернется на свой прежний уровень.

Спенсер Найт из «Чикаго» замыкает четверку основных претендентов на награду (38 очков, одно первое место).