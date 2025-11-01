«Металлург» проиграл «Авангарду» второй матч в Магнитогорске

«Авангард» выиграл у «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча на «Арене-Металлург» завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Шайбы в матче забросили: Сергей Толчинский (36-я минута) — Артём Блажиевский (4), Василий Пономарёв (11), Эндрю Потуральски (51).
Голкипер «Магнитки» Илья Набоков отметился второй результативной передачей в нынешнем сезоне.
Поединок между командами в Магнитогорске 12 октября также завершился победой гостей (5:1).
«Авангард» набрал 41 очко и подвинул «Ак Барс» со второго места в Восточной конференции. «Металлург» прервал серию из трех побед подряд, но по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата.