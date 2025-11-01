Дубли Ремпала и Броссо помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Барыс» Вчера, 19:40 Автор: Андрей Моисеев









«Салават Юлаев» выиграл у «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок на «Уфа-Арене» завершился со счетом 7:4. В составе победителей шайбы забили Девин Броссо (18-я минута, 59), Шелдон Ремпал (30, 45), Джек Родевальд (34), Дин Стюарт (41) и Артём Пименов (58). У гостей отличились Макс Уиллман (12, 44), Майк Веккионе (14) и Райли Уолш (28). Нападающий Шелдон Ремпал сделал дубль и два раза ассистировал партнерам по команде. Форвард Девин Броссо набрал 3 (2+1) очка в матче. Обе команды набрали по 27 очков и занимают 9-е и 10-е места в Восточной конференции.



Фото: ХК «Барыс»















