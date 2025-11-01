Хоккей - обозрение

Вратарь «Авангарда» Серебряков сделал 59 сейвов и почти повторил рекорд КХЛ

Вчера, 20:17 Автор: Андрей Моисеев




Никита Серебряков, Авангард

В матче с «Металлургом», который завершился со счетом 2:1 в пользу «Авангарда», вратарь омского клуба Никита Серебряков совершил 59 сейвов и установил новый личный рекорд.

Ранее 30-летний голкипер отбивал не более 57 шайб в течение матча. Труднее всего Серебрякову пришлось в третьем периоде, когда хоккеисты «Магнитки» предприняли штурм ворот соперника и совершили 22 броска.

Рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ принадлежит финскому голкиперу «Салавата Юлаева» Юхе Метсоле, который 9 октября 2018 года в игре с «Авангардом» сделал 62 сейва.

В этом сезоне Серебряков одержал 13 побед в 24 матчах при коэффициенте надёжности 2,53.

Фото: ХК «Авангард»







