Вратарь «Авангарда» Серебряков сделал 59 сейвов и почти повторил рекорд КХЛ

В матче с «Металлургом», который завершился со счетом 2:1 в пользу «Авангарда», вратарь омского клуба Никита Серебряков совершил 59 сейвов и установил новый личный рекорд.

Ранее 30-летний голкипер отбивал не более 57 шайб в течение матча. Труднее всего Серебрякову пришлось в третьем периоде, когда хоккеисты «Магнитки» предприняли штурм ворот соперника и совершили 22 броска.

Рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ принадлежит финскому голкиперу «Салавата Юлаева» Юхе Метсоле, который 9 октября 2018 года в игре с «Авангардом» сделал 62 сейва.

В этом сезоне Серебряков одержал 13 побед в 24 матчах при коэффициенте надёжности 2,53.