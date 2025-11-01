Хоккей - обозрение

«Спартак» обыграл «Автомобилист», Ружичка сделал четвертый дубль в КХЛ

Вчера, 23:11




Спартак выиграл у Автомобилиста в матче КХЛ

«Спартак» одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок на льду арены «Мегаспорт» завершился со счетом 3:1.

Открыл счет в игре на 18-й минуте нападающий гостей Стефан Да Коста. Через 26 секунд счет стал равным — отличился Даниил Орлов. Форвард красно-белых Адам Ружичка оформил второй дубль в сезоне и четвертый за карьеру в КХЛ, поразив ворота Владимира Галкина на 22-й и 58-й минутах. Первая шайба оказалась в итоге победной.

Подписавший на днях контракт с московским клубом Александр Георгиев остался вторым вратарем и на лед не выходил.

Обе команды набрали по 35 очков. «Спартак» занимает шестое место в Западной конференции, «Автомобилист» идет четвертым на Востоке.

