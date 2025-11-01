Хоккей - обозрение

Малкин в 39 лет попал в список претендентов на «Харт Трофи»

Сегодня, 08:02 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

За океаном определили претендентов на «Харт Трофи», который вручается самому полезному хоккеисту по итогам регулярного чемпионата.

Официальный сайт НХЛ опросил 16 экспертов, каждый из которых назвал пятерку вероятных кандидатов на получение главной индивидуальной награды. Очки считались по схеме 5-4-3-2-1.

Почти все опрошенные (14 из 16) поставили на первое место нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (70 очков). Хоккеист возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона (39) и лидирует в сезоне по показателю полезности («+26»). «Эвеланш» одержали 10 побед подряд и с отрывом в пять очков возглавляют турнирную таблицу чемпионата.

На второе и третье места эксперты поставили двух молодых звёзд — Коннора Бедарда из «Чикаго» (40 очков) и Маклина Селебрини из «Сан-Хосе» (34).

В пятерку лучших вошли Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (28) и Давид Пастрняк из «Бостона» (26).

Единственный российский игрок в списке претендентов, Евгений Малкин из «Питтсбурга», набрал три очка.

Фото: Getty Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Билялетдинов — о травмированном внуке Романове: он держится, но ему тяжело
Овечкин против Мэттьюса. «Вашингтон» сыграет дома с «Торонто»
Демидов возглавляет гонку бомбардиров НХЛ среди новичков
«Ак Барс» и СКА сыграют 40-й матч в КХЛ: стал известен фаворит игры
Малкин в 39 лет попал в список претендентов на «Харт Трофи»
«Спартак» обыграл «Автомобилист», Ружичка сделал четвертый дубль в КХЛ
Вратарь «Авангарда» Серебряков сделал 59 сейвов и почти повторил рекорд КХЛ
Дубли Ремпала и Броссо помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Барыс»
«Металлург» проиграл «Авангарду» второй матч в Магнитогорске
Одноклубник Овечкина — главный претендент на «Везина Трофи»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты