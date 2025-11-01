Малкин в 39 лет попал в список претендентов на «Харт Трофи»

За океаном определили претендентов на «Харт Трофи», который вручается самому полезному хоккеисту по итогам регулярного чемпионата.

Официальный сайт НХЛ опросил 16 экспертов, каждый из которых назвал пятерку вероятных кандидатов на получение главной индивидуальной награды. Очки считались по схеме 5-4-3-2-1.

Почти все опрошенные (14 из 16) поставили на первое место нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (70 очков). Хоккеист возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона (39) и лидирует в сезоне по показателю полезности («+26»). «Эвеланш» одержали 10 побед подряд и с отрывом в пять очков возглавляют турнирную таблицу чемпионата.

На второе и третье места эксперты поставили двух молодых звёзд — Коннора Бедарда из «Чикаго» (40 очков) и Маклина Селебрини из «Сан-Хосе» (34).

В пятерку лучших вошли Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (28) и Давид Пастрняк из «Бостона» (26).

Единственный российский игрок в списке претендентов, Евгений Малкин из «Питтсбурга», набрал три очка.