«Ак Барс» и СКА сыграют 40-й матч в КХЛ: стал известен фаворит игры

В пятницу, 28 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей. Один из центральных поединков пройдет в Казани, где местный «Ак Барс» примет на своем льду СКА (19:30 мск).

Митчелл Миллер лидирует в команде по системе «гол+пас» (23 очка), Дмитрий Яшкин забил больше всех шайб (11), Никита Лямкин занимает первое место по количеству передач (16). Тройка лучших бомбардиров СКА — Марат Хайруллин (22 очка), Михаил Воробьёв и защитник Тревор Мёрфи (по 20).

В прошлом сезоне оба матча выиграли казанские хоккеисты, в Санкт-Петербурге они забили в ворота армейцев восемь шайб.

«Ак Барс» набрал 40 очков и занимает третье место в Восточной конференции, армейцы с 32 очками замыкают восьмёрку сильнейших на Западе.

Букмекеры считают подопечных Анвара Гатиятулина фаворитами матча. На их победу дают около 1.85, а успех СКА оценивается в районе 3.80.

«Трактор» примет дома ХК «Сочи» (17:00). Два дня назад челябинские хоккеисты устроили разгром «Драконам» (9:0). Посмотрим, как будет складываться игра с более слабым соперником.

«Нефтехимик» сыграет с «Шанхайскими Драконами» (19:00). В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.

Минское «Динамо» отправится в гости к «Торпедо» (19:30). Оба клуба набрали по 41 очку и только на два балла отстают от лидирующего на Западе «Локомотива».

«Северсталь» встретится с «Локомотивом» (19:30). Матч за первое место в Западной конференции.