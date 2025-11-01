Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил победную шайбу в матче против «Юты» и набрал 18-е очко в текущем сезоне. На счету 19-летнего форварда 5 голов и 13 передач в 22 матчах.

Демидов возглавляет гонку бомбардиров НХЛ среди новичков и на одно очко опережает Беккетта Сеннеке из «Анахайма» (7+10).

На третьей строчке расположился игрок обороны «Айлендерс» Мэттью Шефер (7+9), в пятерку лучших вошли одноклубник Демидова Оливер Капанен (7+5) и белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов (1+11).

Всего в нынешнем чемпионате 11 хоккеистов из России проводят дебютный сезон в главной заокеанской лиге. Второй результат по системе «гол+пас» показывает 24-летний нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк (4+6).