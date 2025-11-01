Хоккей - обозрение

Овечкин против Мэттьюса. «Вашингтон» сыграет дома с «Торонто»

Сегодня, 11:40 Автор: Андрей Моисеев




Овечкин сыграет против Мэттьюса в матче НХЛ

«Вашингтон» сыграет дома с «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в ночь на 29 ноября в столице США (01:00 мск).

Команды подходят к предстоящему поединку в разном настроении. «Столичные» набрали ход, выиграв пять из шести последних матчей. «Кленовые листья» в девяти последних играх семь раз проиграли.

«Вашингтон» набрал 28 очков и занимает пятое место в Восточной конференции, у «Торонто» на пять баллов меньше и команда идет 15-й на Востоке.

Том Уилсон набрал больше всех очков в составе «Кэпиталз» (12+12), по 22 балла заработали Александр Овечкин (11+11), защитники Джейкоб Чикран (9+13) и Джон Карлсон (6+16).

В составе «Мэйпл Лифс» по системе «гол+пас» лидируют Вильям Нюландер (11+20) и Джон Таварес (12+16). Остон Мэттьюс пока тяжело входит в сезон (9+5), к тому же игрок пропустил несколько матчей из-за травмы.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Билялетдинов — о травмированном внуке Романове: он держится, но ему тяжело
Овечкин против Мэттьюса. «Вашингтон» сыграет дома с «Торонто»
Демидов возглавляет гонку бомбардиров НХЛ среди новичков
«Ак Барс» и СКА сыграют 40-й матч в КХЛ: стал известен фаворит игры
Малкин в 39 лет попал в список претендентов на «Харт Трофи»
«Спартак» обыграл «Автомобилист», Ружичка сделал четвертый дубль в КХЛ
Вратарь «Авангарда» Серебряков сделал 59 сейвов и почти повторил рекорд КХЛ
Дубли Ремпала и Броссо помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Барыс»
«Металлург» проиграл «Авангарду» второй матч в Магнитогорске
Одноклубник Овечкина — главный претендент на «Везина Трофи»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты