Овечкин против Мэттьюса. «Вашингтон» сыграет дома с «Торонто»

«Вашингтон» сыграет дома с «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча пройдет в ночь на 29 ноября в столице США (01:00 мск).

Команды подходят к предстоящему поединку в разном настроении. «Столичные» набрали ход, выиграв пять из шести последних матчей. «Кленовые листья» в девяти последних играх семь раз проиграли.

«Вашингтон» набрал 28 очков и занимает пятое место в Восточной конференции, у «Торонто» на пять баллов меньше и команда идет 15-й на Востоке.

Том Уилсон набрал больше всех очков в составе «Кэпиталз» (12+12), по 22 балла заработали Александр Овечкин (11+11), защитники Джейкоб Чикран (9+13) и Джон Карлсон (6+16).

В составе «Мэйпл Лифс» по системе «гол+пас» лидируют Вильям Нюландер (11+20) и Джон Таварес (12+16). Остон Мэттьюс пока тяжело входит в сезон (9+5), к тому же игрок пропустил несколько матчей из-за травмы.