Билялетдинов — о травмированном внуке Романове: он держится, но ему тяжело

Известный хоккейный специалист Зинэтула Билялетдинов рассказал о состоянии своего внука Александра Романова, который 19 ноября получил тяжёлую травму в матче «Айлендерс» против «Далласа».

Нападающий «Старз» Микко Рантанен на последней минуте третьего периода толкнул на борт российского игрока. Романов пропустит из-за травмы пять–шесть месяцев.

«Он держится, но ему тяжело.Саше сделали операцию на плече. Сама операция длилась недолго, но восстановление будет непростым», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Романов был выбран «Монреалем» на драфте 2018 года под общим 38-м номером. Провел два сезона в составе «Канадиенс», а летом 2022 года перешел в «Айлендерс».