Рафаэль Рише может уйти из «Трактора» вслед за Гру

Рафаэль Рише рассматривает возможность ухода из «Трактора». Об этом специалист заявил канадскому изданию TVA Gatineau.
Рише обдумывает варианты продолжения карьеры в Челябинске и примет решение до новогодних праздников.
31-летний канадец ежедневно созванивается с Гру и не удивлён его решением покинуть команду.
Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише стал 17 ноября после неожиданного для большинства болельщиков и специалистов ухода Бенуа Гру.
Уроженец города Гатино в провинции Квебек (как и Гру) начал тренерскую карьеру с 2015 года. Последним его местом работы был клуб «Гатино Интрепид», который раньше выступал в Хоккейной лиге Онтарио.