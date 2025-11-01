Рафаэль Рише может уйти из «Трактора» вслед за Гру Сегодня, 15:28 Автор: Андрей Моисеев









Рафаэль Рише рассматривает возможность ухода из «Трактора». Об этом специалист заявил канадскому изданию TVA Gatineau. Рише обдумывает варианты продолжения карьеры в Челябинске и примет решение до новогодних праздников. 31-летний канадец ежедневно созванивается с Гру и не удивлён его решением покинуть команду. Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише стал 17 ноября после неожиданного для большинства болельщиков и специалистов ухода Бенуа Гру. Уроженец города Гатино в провинции Квебек (как и Гру) начал тренерскую карьеру с 2015 года. Последним его местом работы был клуб «Гатино Интрепид», который раньше выступал в Хоккейной лиге Онтарио.



Фото: ХК «Трактор»















