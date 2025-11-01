«Ак Барс» прервал серию СКА из трёх побед подряд Вчера, 21:49 Автор: Андрей Моисеев









«Ак Барс» выиграл у СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча на «Татнефть-Арене» завершилась со счетом 5:2. В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (4-я минута), Илья Сафонов (25), Артём Галимов (38), Илья Карпухин (42) и Никита Дыняк (51). У проигравших шайбы забросил Брендан Лайпсик (23, 51). «Ак Барс» набрал 42 очка и сместил «Авангард» со второго места в Восточной конференции. СКА прервал серию из трёх побед подряд и с 32 очками занимает восьмую строчку на Западе.



Фото: ХК «Ак Барс»















