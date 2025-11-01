«Нефтехимик» обыграл «Шанхайских Драконов» в матче с 12 шайбами Вчера, 22:10 Автор: Андрей Моисеев









«Нефтехимик» одержал победу над «Шанхайскими Драконами» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 7:5. В составе победителей отличились Григорий Селезнёв (10-я минута, 60), Андрей Белозёров (21, 45), Артём Сериков (25), Владислав Барулин (41) и Лука Профака (42). У проигравших шайбы забросили Райан Спунер (19), Кевин Лабанк (20, 47, 50) и Остин Вагнер (31). Подопечные Жерара Галлана пропустили в двух матчах 16 шайб. «Нефтехимик» набрал 35 очков и переместился на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 баллами идут седьмыми на Западе.



Фото: ХК «Нефтехимик»















