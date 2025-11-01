Хоккей - обозрение

«Тампа» выиграла в гостях у «Детройта», у Кучерова — две передачи

Вчера, 22:38 Автор: Андрей Моисеев




Тампа выиграла у Детройта в матче НХЛ

«Тампа» обыграла в гостях «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Литтл Сизарс-арене» завершилась со счетом 6:3.

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Даррен Рэддиш (18-я минута), Гейдж Гонсалвес (21), Янни Гурд (24, 37), Джейк Гюнцель (53) и Брэндон Хагель (58). У проигравших отличились Джей Ти Комфер (12), Майкл Расмуссен (24) и Дилан Ларкин (39).

Нападающий Никита Кучеров провел на площадке около 20 минут, отметился двумя результативными передачами и завершил игру с показателем полезности «+2».

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 33 сейва и одержал 11-ю победу в нынешнем сезоне.

«Тампа» набрала 32 очка и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Детройт» с 27 баллами идет 11-м на Востоке.

Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Четыре очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Бостоном»
«Тампа» выиграла в гостях у «Детройта», у Кучерова — две передачи
«Нефтехимик» обыграл «Шанхайских Драконов» в матче с 12 шайбами
«Ак Барс» прервал серию СКА из трёх побед подряд
«Северсталь» обыграла «Локомотив» и вышла на первое место на Западе
Рафаэль Рише может уйти из «Трактора» вслед за Гру
Билялетдинов — о травмированном внуке Романове: он держится, но ему тяжело
Овечкин против Мэттьюса. «Вашингтон» сыграет дома с «Торонто»
Демидов возглавляет гонку бомбардиров НХЛ среди новичков
«Ак Барс» и СКА сыграют 40-й матч в КХЛ: стал известен фаворит игры


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты