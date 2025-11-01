«Тампа» выиграла в гостях у «Детройта», у Кучерова — две передачи Вчера, 22:38 Автор: Андрей Моисеев









«Тампа» обыграла в гостях «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Литтл Сизарс-арене» завершилась со счетом 6:3. В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Даррен Рэддиш (18-я минута), Гейдж Гонсалвес (21), Янни Гурд (24, 37), Джейк Гюнцель (53) и Брэндон Хагель (58). У проигравших отличились Джей Ти Комфер (12), Майкл Расмуссен (24) и Дилан Ларкин (39). Нападающий Никита Кучеров провел на площадке около 20 минут, отметился двумя результативными передачами и завершил игру с показателем полезности «+2». Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 33 сейва и одержал 11-ю победу в нынешнем сезоне. «Тампа» набрала 32 очка и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Детройт» с 27 баллами идет 11-м на Востоке.



Фото: USA Today Sports















