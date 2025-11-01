Четыре очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Бостоном» Вчера, 23:36 Автор: Андрей Моисеев









«Рейнджерс» одержали гостевую победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду арены «Ти-Ди Гарден» завершился со счетом 6:2. У победителей шайбы забросили Артемий Панарин (4-я минута), Карсон Суси (13), Мика Зибанеджад (35, 36), Алекси Лафреньер (57) и Владислав Гавриков (58). В составе «Брюинз» отличились Кейси Миттельштадт (45) и Морган Гики (46). Форвард Артемий Панарин провел на льду более 17 минут, отметился заброшенной шайбой и тремя передачами на Зибанеджада и Суси. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 18 бросков по своим воротам. Нападающий «Бостона» Морган Гики забил 18-й гол в сезоне и догнал Натана Маккиннона в гонке лучших снайперов. Обе команды набрали по 28 очков и занимают места в конце кубковой восьмёрки турнирной таблицы Восточной конференции.



Фото: Imagn Images















