Хоккей - обозрение

Капризов сделал дубль в матче с «Колорадо» и набрал 30-е очко в сезоне

Сегодня, 08:29 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов сделал дубль в матче с Колорадо

«Миннесота» выиграла по буллитам у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:2.

В основное время шайбы забросили Натан Маккиннон (15-я минута), Кирилл Капризов (33, 39) и Габриэль Ландеског (52). В серии буллитов победу «Уайлд» принес точный бросок Мэтта Болди.

Капризов провел на льду более 25 минут, нанёс три броска по воротам Скотта Уэджвуда, сделал дубль и был признан первой звездой поединка. Хоккеист первым из россиян набрал 30-е очко в сезоне.

Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче и упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров текущего чемпионата — 41 (19+22).

«Уайлд» выиграли седьмую игру подряд, «Эвеланш» прервали серию из 10-ти побед.

«Миннесота» набрала 32 очка и переместилась на третье место в Западной конференции. «Колорадо» с 40 очками её возглавляет.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Дубль Грицюка помог «Нью-Джерси» разгромить на выезде «Баффало»
Овечкин неудачно применил силовой приём против Мэттьюса и врезался в борт
Капризов сделал дубль в матче с «Колорадо» и набрал 30-е очко в сезоне
Четыре очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Бостоном»
«Тампа» выиграла в гостях у «Детройта», у Кучерова — две передачи
«Нефтехимик» обыграл «Шанхайских Драконов» в матче с 12 шайбами
«Ак Барс» прервал серию СКА из трёх побед подряд
«Северсталь» обыграла «Локомотив» и вышла на первое место на Западе
Рафаэль Рише может уйти из «Трактора» вслед за Гру
Билялетдинов — о травмированном внуке Романове: он держится, но ему тяжело


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты