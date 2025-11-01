Капризов сделал дубль в матче с «Колорадо» и набрал 30-е очко в сезоне

«Миннесота» выиграла по буллитам у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:2.

В основное время шайбы забросили Натан Маккиннон (15-я минута), Кирилл Капризов (33, 39) и Габриэль Ландеског (52). В серии буллитов победу «Уайлд» принес точный бросок Мэтта Болди.

Капризов провел на льду более 25 минут, нанёс три броска по воротам Скотта Уэджвуда, сделал дубль и был признан первой звездой поединка. Хоккеист первым из россиян набрал 30-е очко в сезоне.

Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче и упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров текущего чемпионата — 41 (19+22).

«Уайлд» выиграли седьмую игру подряд, «Эвеланш» прервали серию из 10-ти побед.

«Миннесота» набрала 32 очка и переместилась на третье место в Западной конференции. «Колорадо» с 40 очками её возглавляет.