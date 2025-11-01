Хоккей - обозрение

Овечкин неудачно применил силовой приём против Мэттьюса и врезался в борт

Сегодня, 08:56 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счетом 4:2.

Шайбы в матче забросили: Коннор Макмайкл (34-я минута), Энтони Бовиллье (54), Джейкоб Чикран (57), Том Уилсон (60) — Морган Райлли (4), Мэтт Нис (23).

Александр Овечкин провел на льду более 21 минуты, сделал шесть бросков по воротам Джозефа Уолла и отметился результативной передачей на Бовиллье.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс на третьей минуте второго периода увернулся от силового приёма Овечкина и отдал голевой пас на Ниса.

«Вашингтон» выиграл шесть из семи последних матчей и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Торонто» занимает предпоследнее место на Востоке.

