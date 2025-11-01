Хоккей - обозрение

Дубль Грицюка помог «Нью-Джерси» разгромить на выезде «Баффало»

«Нью-Джерси» выиграл в гостях у «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Кибэнк-центра» завершился со счетом 5:0.

В составе победителей отличились Нико Хишир (13-я минута), Арсений Грицюк (28, 57), Бренден Диллон (42) и Пол Коттер (46).

24-летний нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк провёл на льду 14 минут, сделал шесть бросков по воротам Алекса Лайона и завершил игру с показателем полезности «+2». Всего на счету хоккеиста, проводящего первый сезон в НХЛ, 12 (6+6) очков в 24 матчах.

«Нью-Джерси» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Баффало» с 22 баллами её замыкает.

