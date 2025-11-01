Российские хоккеисты набрали в НХЛ 22 очка за один игровой день

В ночь на 29 ноября в Национальной хоккейной лиге состоялись 15 матчей. 15 российских хоккеистов набрали 22 очка за этот игровой день.
Артемий Панарин третий раз в сезоне набрал четыре очка. До этого самыми результативными были матчи с «Монреалем» (1+3) и «Тампой» (0+4). Хоккеист вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по количеству игр с 4+ баллами. Рекорд принадлежит Роду Гилберту (25 встреч).
Защитник «Калгари» Ян Кузнецов забросил свою первую шайбу в НХЛ. Игрок обороны «Анахайма» Павел Минтюков забил первый гол в сезоне.
Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Колорадо», обошёл Кучерова и вернулся в лидеры гонки российских бомбардиров.
Очки российских хоккеистов:
Артемий Панарин («Рейнджерс») 1+3;
Арсений Грицюк («Нью-Джерси») 2+0;
Кирилл Капризов («Миннесота») 2+0;
Кирилл Кучеров («Тампа-Бэй») 0+2;
Андрей Свечников («Каролина») 0+2;
Владислав Гавриков («Рейнджерс») 1+0;
Павел Бучневич («Сент-Луис») 1+0;
Ян Кузнецов («Калгари») 1+0;
Александр Никишин («Каролина») 1+0;
Павел Минтюков («Анахайм») 1+0;
Александр Овечкин («Вашингтон») 0+1;
Яков Тренин («Миннесота») 0+1;
Максим Шабанов («Айлендерс») 0+1;
Матвей Мичков («Филадельфия») 0+1;
Фёдор Свечков («Нэшвилл») 0+1.