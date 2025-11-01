Кучеров намерен побить редкое достижение Овечкина в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт две передачи в матче «регулярки» НХЛ против «Детройта» и продлил свою результативную серию до восьми игр.

За карьеру за океаном таких восьмиматчевых серий у 32-летнего форварда накопилось 20. Такой же результат в карьере у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Среди действующих игроков россиян опережают по этому показателю Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (22 раза) и Сидни Кросби из «Питтсбурга» (21 раз).

В ближайшее время Кучерову никто из тройки не угрожает. На сегодняшний день самая длинная результативная серия у Овечкина (3 матча).