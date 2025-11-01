Лидер «Колорадо» Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче с «Миннесотой» и первым в текущем сезоне НХЛ достиг отметки в 40 очков. На сегодня в активе 30-летнего канадца 19 шайб и 22 результативные передачи.

Второе место в списке самых результативных игроков сезона занимает форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини (14+22). В победной игре с «Ванкувером» лидер «акул» отдал две голевые передачи.

На третьей строчке в гонке бомбардиров расположился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (10+24), в пятерку лучших входят Коннор Бедард из «Чикаго» (14+19) и 20-летний шведский нападающий «Анахайма» Лео Карлссон (13+20).

Лучший из российских игроков, Кирилл Капризов из «Миннесоты», набрал 30 очков и занимает место во второй десятке.