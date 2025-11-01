Лидер КХЛ «Металлург» сыграет с «Барысом»: назван фаворит матча

В субботу 29 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча. Лидер сезона «Металлург» примет на своем льду «Барыс» (14:30 мск).

Тройка Ткачёв - Канцеров - Силантьев забила 28 шайб в 28 матчах, Ткачёв продолжает уверенно лидировать в бомбардирской и ассистентской гонках чемпионата (40 очков и 32 передачи).

Первые два матча в сезоне между командами остались за сталеварами. 18 сентября «Магнитка» выиграла со счетом 5:1, а 9 ноября одержала победу в Астане (4:1).

«Металлург» набрал 48 очков и занимает первое место в общей турнирной таблице. «Барыс» идет 10-м на Востоке, но всего на одно очко отстает от занимающего седьмую строчку «Амура».

Букмекеры считают подопечных Андрея Разина фаворитами встречи. На их победу дают около 1.32, а успех астанинцев оценивается в районе 7.84.

«Сибирь» сыграет дома с «Автомобилистом» (13:30). Под руководством Николая Заварухина екатеринбуржцы выиграли 6 из 7 матчей в Новосибирске.

«Спартак» примет «Ладу» (17:00). Красно-белые начали трёхматчевую домашнюю серию победами над «Ак Барсом» (1:0) и «Автомобилистом» (3:1).