Брэд Маршан вошёл в топ-100 бомбардиров НХЛ за всю историю

Сегодня, 13:10 Автор: Андрей Моисеев




Брэд Маршан, Флорида Пантерз

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Флоридой» и «Калгари», который закончился со счетом 5:3 в пользу «Флэймз», форвард хозяев Брэд Маршан забросил шайбу на 52-й минуте третьего периода и вошёл топ-100 бомбардиров в истории лиги.

Всего на счету 37-летнего канадца 439 шайб и 568 ассистов за 1123 игры. У идущего на 99-м месте в списке лучших по системе «гол+пас» Стива Лармера 1012 очков.

Маршан был выбран «Бостоном» в третьем раунде драфта НХЛ 2006 года под общим 71 номером.

В нынешнем чемпионате на счету хоккеиста 15 шайб и 12 передач. Наибольшую результативность (100 очков) Маршан показал в сезоне 2018/2019, играя в составе «Брюинз».

