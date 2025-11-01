Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Сибирь» Сегодня, 15:49 Автор: Андрей Моисеев









«Сибирь» проиграла на своем льду «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Новосибирске завершился со счетом 4:2. В составе победителей отличились Александр Шаров (18-я минута), Егор Черников (25) и Максим Денежкин (51, 60). У проигравших шайбы забросили Антон Косолапов (28) и Илья Федотов (45). Екатеринбуржцы под руководством Николая Заварухина выиграли 7 из 8 матчей в Новосибирске. «Автомобилист» набрал 37 очков и переместился на четвертое место в Восточной конференции. «Сибирь» с 21 очком замыкает турнирную таблицу Востока.



Фото: ХК «Сибирь»















