Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»

«Сибирь» проиграла на своем льду «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Новосибирске завершился со счетом 4:2.
В составе победителей отличились Александр Шаров (18-я минута), Егор Черников (25) и Максим Денежкин (51, 60). У проигравших шайбы забросили Антон Косолапов (28) и Илья Федотов (45).
Екатеринбуржцы под руководством Николая Заварухина выиграли 7 из 8 матчей в Новосибирске.
«Автомобилист» набрал 37 очков и переместился на четвертое место в Восточной конференции. «Сибирь» с 21 очком замыкает турнирную таблицу Востока.