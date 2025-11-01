Хоккей - обозрение

Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»

Сегодня, 15:49 Автор: Андрей Моисеев




Автомобилист обыграл Сибирь в матче КХЛ

«Сибирь» проиграла на своем льду «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Новосибирске завершился со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Александр Шаров (18-я минута), Егор Черников (25) и Максим Денежкин (51, 60). У проигравших шайбы забросили Антон Косолапов (28) и Илья Федотов (45).

Екатеринбуржцы под руководством Николая Заварухина выиграли 7 из 8 матчей в Новосибирске.

«Автомобилист» набрал 37 очков и переместился на четвертое место в Восточной конференции. «Сибирь» с 21 очком замыкает турнирную таблицу Востока.

Фото: ХК «Сибирь»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Панарин против Кучерова. «Рейнджерс» сыграет с «Тампа-Бэй»
«Металлург» обыграл «Барыс» и первым набрал 50 очков в сезоне
Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»
Роман Ротенберг: в Канаде и США скопировали нашу модель
Брэд Маршан вошёл в топ-100 бомбардиров НХЛ за всю историю
Лидер КХЛ «Металлург» сыграет с «Барысом»: назван фаворит матча
Лидер «Колорадо» Маккиннон первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков
Кучеров намерен побить редкое достижение Овечкина в НХЛ
Российские хоккеисты набрали в НХЛ 22 очка за один игровой день
Дубль Грицюка помог «Нью-Джерси» разгромить на выезде «Баффало»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты