«Металлург» обыграл «Барыс» и первым набрал 50 очков в сезоне

Роман Канцеров забивает Барысу

«Металлург» выиграл у «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 5:2.

У победителей шайбы забросили Александр Петунин (5-я минута), Роман Канцеров (25, 39), Дмитрий Силантьев (38) и Валерий Орехов (51). В составе гостей отличились Тайс Томпсон (1) и Максим Мухаметов (49).

Роман Канцеров забросил 21-ю шайбу в сезоне и лидирует в гонке снайперов.

Лучший бомбардир чемпионата Владимир Ткачёв записал на свой счет две результативные передачи. Хоккеист набрал 42 (8+34) очка и на четыре балла опережает занимающего второе место в гонке бомбардиров Джоша Ливо.

«Металлург» первым в сезоне набрал 50 очков. «Барыс» с 27 баллами занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

