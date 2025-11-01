Панарин против Кучерова. «Рейнджерс» сыграет с «Тампа-Бэй»

«Рейнджерс» встретится дома с «Тампой» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок начнется 29 ноября в 22:00 по московскому времени.
Перед предстоящей игрой оба коллектива набрали неплохой ход. Команда Никиты Кучерова одержала шесть побед подряд, «Рейнджерс» выиграли три последние игры.
«Тампа» набрала 32 очка и занимает второе место в Восточной конференции, подопечные Майка Салливана идут десятыми на Востоке.
Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.50, победа «Тампа-Бэй» — в 2.55.
Кучеров лидирует в команде по ассистам (18) и очкам (28), в тройку самых результативных входят Джейк Гюнцель (13+13) и Брэндон Хагель (13+12). Вратарь Андрей Василевский занимает седьмое место в чемпионате по коэффициенту надежности (2,32) и по проценту отраженных бросков (91,7%).
В «Рейнджерс» список лучших по системе «гол+пас» возглавляет Артемий Панарин (8+18). Защитник Адам Фокс немного уступает россиянину (3+22) и лидирует в клубе по ассистам.
«Синерубашечники» выиграли у «Лайтнинг» 6 из 7 последних матчей в Нью-Йорке.