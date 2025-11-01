Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче с «Рейнджерс»

«Тампа» обыграла в гостях «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Шайбы в матче забросили: Брэндон Хагель (11-я минута, 29), Ник Пол (43), Джейк Гюнцель (60) — Джей Ти Миллер (38).

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду более 21 минуты, сделал три броска по воротам Игоря Шестеркина, три раза ассистировал партнёрам по команде и завершил игру с показателем полезности «+3».

«Тампа» набрала 34 очка и вышла на первое место в Восточной конференции. У «Рейнджерс» 28 очков и они занимают 10-е место на Востоке.