Хоккей - обозрение

«Миннесота» проиграла «Баффало», Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне

Сегодня, 06:54 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

«Миннесота» проиграла по буллитам «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Сент-Поле завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

В основное время шайбы забросили: Кирилл Капризов (10-я минута), Мэтт Болди (15) — Бек Маленстин (13), Джош Доун (47). Решающий буллит записал на свой счёт Ноа Эстлунд.

Кирилл Капризов провёл на льду более 25 минут, сделал шесть бросков по воротам Колтена Эллиса и забросил 17-ю шайбу в сезоне с передачи Данилы Юрова.

Нападающий «Уайлд» Владимир Тарасенко провёл первую игру после травмы и не отметился результативными действиями.

«Баффало» прервал 7-матчевую победную серию «Миннесоты». Подопечные Линди Раффа набрали 16 очков и продолжают занимать последнее место в Восточной конференции. У «Миннесоты» 33 очка и она расположилась на третьей строчке на Западе.

Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Маккиннон и Гики первыми в сезоне забили 20 шайб, Капризов в топ-3
Дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть в гостях «Нью-Джерси»
«Миннесота» проиграла «Баффало», Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне
Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче с «Рейнджерс»
Панарин против Кучерова. «Рейнджерс» сыграет с «Тампа-Бэй»
«Металлург» обыграл «Барыс» и первым набрал 50 очков в сезоне
Дубль Денежкина помог «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»
Роман Ротенберг: в Канаде и США скопировали нашу модель
Брэд Маршан вошёл в топ-100 бомбардиров НХЛ за всю историю
Лидер КХЛ «Металлург» сыграет с «Барысом»: назван фаворит матча


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты