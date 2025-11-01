«Миннесота» проиграла «Баффало», Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» проиграла по буллитам «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Сент-Поле завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

В основное время шайбы забросили: Кирилл Капризов (10-я минута), Мэтт Болди (15) — Бек Маленстин (13), Джош Доун (47). Решающий буллит записал на свой счёт Ноа Эстлунд.

Кирилл Капризов провёл на льду более 25 минут, сделал шесть бросков по воротам Колтена Эллиса и забросил 17-ю шайбу в сезоне с передачи Данилы Юрова.

Нападающий «Уайлд» Владимир Тарасенко провёл первую игру после травмы и не отметился результативными действиями.

«Баффало» прервал 7-матчевую победную серию «Миннесоты». Подопечные Линди Раффа набрали 16 очков и продолжают занимать последнее место в Восточной конференции. У «Миннесоты» 33 очка и она расположилась на третьей строчке на Западе.