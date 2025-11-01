Хоккей - обозрение

Дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть в гостях «Нью-Джерси»

Сегодня, 07:51




Матвей Мичков, Филадельфия Флайерз

«Филадельфия» выиграла в гостях у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в «Пруденшиал-центре» завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Оуэн Типпетт (6-я минута), Матвей Мичков (21, 24), Тревор Зеграс (34) и Оуэн Типпетт (60). У проигравших шайбы забросили Шимон Немец (13), Тимо Майер (40) и Доусон Мерсер (47).

Мичков провёл на льду около 13 минут, сделал 8-й дубль в заокеанской карьере и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Никита Гребёнкин, Егор Замула (оба — «Флайерз») и Арсений Грицюк («Дэвилз») приняли участие в матче, но результативными действиями не отметились.

«Филадельфия» набрала 31 очко и расположилась на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нью-Джерси» 33 очка и он идёт вторым на Востоке.

