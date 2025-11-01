Хоккей - обозрение

Маккиннон и Гики первыми в сезоне забили 20 шайб, Капризов в топ-3

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон и форвард «Бостона» Морган Гики стали первыми игроками в сезоне, достигшими отметки в 20 шайб.

Лидер «Эвеланш» отличился в конце второго периода матча с «Монреалем» (7:2), лучший снайпер «Брюинз» оформил дубль в игре с «Детройтом».

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 17-ю шайбу в поединке с «Баффало» и занимает третье место в списке лучших снайперов текущего сезона.

Четвертую строчку занимает Сидни Кросби из «Питтсбурга» (16). По 15 шайб в активе Брэда Маршана («Флорида»), Брэндона Хагеля («Тампа-Бэй»), Сета Джарвиса («Каролина»), Джейсона Робертсона («Даллас»), Леона Драйзайтля («Эдмонтон») и Мэтта Болди («Миннесота»).

На счету форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова 11 заброшенных шайб.

