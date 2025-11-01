«Драконы» пропустили 16 шайб за два матча и отправляются в гости к «Ак Барсу»

В воскресенье, 30 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча.

«Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с «Ак Барсом» (17:00 мск). Подопечные Жерара Галлана в двух последних играх с «Трактором» и «Нефтехимиком» пропустили 16 шайб.

Матч между командами в Санкт-Петербурге неделю назад завершился победой казанских хоккеистов со счетом 3:2.

«Ак Барс» набрал 42 очка и занимает второе место в Восточной конференции. У «Драконов» 33 балла и они идут седьмыми на Западе.

Букмекеры считают хозяев площадки фаворитами игры. На их победу дают около 1.60, а успех гостей оценивается в районе 5.20.

«Адмирал» сыграет дома с минским «Динамо» (10:00). В случае успеха в сегодняшней игре минчане одержат четвертую победу подряд и станут лидерами Западной конференции.

«Амур» примет на своем льду ХК «Сочи» (10:00). Сочинцы набрали 19 очков и замыкают общую турнирную таблицу КХЛ.