Хоккей - обозрение

Кросби обошёл Андрейчука в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Сегодня, 09:37 Автор: Андрей Моисеев




Сидни Кросби, Питтсбург Пингвинз

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забил гол в третьем периоде матча против «Торонто», опередил Дэйва Андрейчука и вышел на чистое 15-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

На счету капитана «Пингвинз» 641 шайба в регулярных чемпионатах. 38-летний ветеран обошёл Андрейчука (640) и на 15 шайб отстаёт от занимающего 14-ю строчку Брэндана Шэнахэна (656).

100 лучших снайперов НХЛ за всю историю

Чтобы догнать другую легенду «Питтсбурга», Марио Лемьё, Кросби осталось забить 49 шайб.

Возглавляет список лучших снайперов в истории НХЛ нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (908).

Фото: nhl.com







