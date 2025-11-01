«Ак Барс» второй раз за неделю выиграл у «Шанхайских Драконов» Сегодня, 19:22 Автор: Андрей Моисеев









«Ак Барс» выиграл у «Шанхайских Драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1. У победителей шайбы забросили Дмитрий Кателевский (12-я минута), Артур Бровкин (29), Илья Сафонов (53), Никита Дыняк (60). У проигравших отличился Трой Джозефс (60). Матч между командами в Санкт-Петербурге 23 ноября завершился победой гостей (3:2 Б). Казанские хоккеисты выиграли 8 из 10 домашних поединков у китайской команды. «Ак Барс» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками идут седьмыми на Западе.



Фото: ХК «Шанхайские Драконы»
















