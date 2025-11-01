Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»

«Вашингтон» выиграл в гостях у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Том Уилсон (8-я минута, 34-я), Алексей Протас (60, пустые ворота) и Александр Овечкин (60, пустые ворота). В первой шайбе Уилсону ассистировал Овечкин. У хозяев отличился Бо Хорват (54).

Капитан «столичных» провел на льду почти 15 минут, сделал два броска по воротам и завершил игру с показателем полезности «+1».

«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд, набрал 32 очка и расположился на четвертом месте в Восточной конференции. «Айлендерс» с 29 очками идет девятым на Востоке.

В следующем матче подопечные Спенсера Карбери сыграют 3 декабря на выезде против «Лос-Анджелеса».